Белоруссия дополнительно заработает на России

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии объявило о повышении тарифов на прокачку нефти по магистральным трубопроводам с 1 февраля. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Это решение позволит дополнительно заработать на поставках российской нефти в Европу. Ставка окажется выше предыдущей на 6,6 процента. Отмечается, что повышение станет способом компенсировать потери 2020 года.

Министерство указало, что на финансово-экономической деятельности ОАО «Гомельтранснефть Дружба» также негативно сказалось введение экологического налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта. Из-за этих факторов компания предложила российской стороне внепланово пересмотреть тарифы, которые та не поддержала.

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Для полноценной компенсации потерь тарифы на услуги по транспортировке нефти, как полагали в Белоруссии, надо нарастить на 24,5 процента. Но договориться на уровне транспортирующих организаций или уполномоченных органов не удалось.

Величина повышения тарифов рассчитана по утвержденной методике — среднегодовой индекс потребительских цен на 2021 год, указанный в российском прогнозе социально-экономического развития, плюс разрешенные три процентных пункта.

О том, что Россия и Белоруссия договорились о росте тарифов, сообщалось на прошлой неделе. Однако тогда источник «Интерфакса» говорил о величине 6,7 процента.

Ранее сообщалось, что МАРТ установило предельную наценку на импортное детское питание, которое, по сути, закрывает возможность поставок продукции российских предприятий в Белоруссию. Между тем Россия согласилась заключить договор о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через российские порты, что потребует дополнительных трат на развитие инфраструктуры, в том числе со стороны Москвы.