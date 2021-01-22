Россия начала расплачиваться с Белоруссией за грязную нефть

Российские нефтекомпании начали расплачиваться с Белоруссией за поставки грязной нефти по трубопроводу «Дружба» в 2019 году. Как сообщает РИА Новости, Мозырскому НПЗ выплатят в общей сложности около 60 миллионов долларов.

На заводе указали, что первый транш в 1,45 миллиарда рублей (около 14 миллионов долларов) от России уже получен. «Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики», — рассказали в пресс-службе предприятия.

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Загрязнение российской экспортной нефти произошло в апреле 2019 года. Топливо доставлялось в Европу по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии. Правительство признало ответственность российских нефтяных и транспортных компаний, однако заявляло, что выплаты пострадавшим не превысят 100 миллионов долларов. К осени прошлого года компенсацию получили покупатели из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Кроме них претензии предъявляла и Белоруссия: Минск объявил, что загрязненная нефть нанесла ущерб газопроводу и негативно сказалась на работе местных нефтеперерабатывающих заводов, оценив потери в 61 миллион долларов. В феврале 2020-го Москва и Минск договорились о компенсации в 15 долларов за каждый баррель грязной нефти в белорусских НПЗ. Расценки сопоставимы с выплатами, которые уже получили покупатели в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.