Белоруссия подсчитала компенсацию от России за «грязную» нефть

Белоруссия подсчитала общий размер компенсации, которую страна получит от России за прошлогодние поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на релиз компании «Белнефтехим».

По подсчетам компании, компенсация составит примерно 61 миллион долларов. Сумма получилась исходя из того, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод прошлым летом переработал 563 тысячи тонн «грязной» нефти.

25 февраля стало известно, что Москва и Минск договорились о компенсации в 15 долларов за каждый баррель «грязной нефти» в белорусских НПЗ. Расценки сопоставимы с выплатами, которые уже получили покупатели в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

Материалы по теме Белоруссия ищет замену российской нефти Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине

Тогда же министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что общие экспортные потери страны от загрязненного российского топлива в 2019 году составили два миллиарда долларов.

О низком качестве поступающей в «Дружбу» российской нефти стало известно в апреле прошло года. После того как Москва признала факт нарушений, Белоруссия и европейские покупатели потребовали компенсаций убытков и упущенной прибыли. Российские власти заявляли, что их общий размер не превысит 100 миллионов долларов. По факту случившегося в России расследуется уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!