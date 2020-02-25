Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов

Экспорт Белоруссии в 2019 году снизился более чем на два миллиарда долларов из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей, пишет БЕЛТА.

По словам дипломата, Минск при этом четко соблюдал взятые на себя в рамках стратегического партнерства с Москвой обязательства.

По словам Макея, Белоруссии не удалось компенсировать потери от сокращения экспорта в нефтяной сфере за счет поставок за рубеж других товаров. По его словам, прирост по экспорту остальной продукции составил 1,84 миллиарда долларов (плюс 4,3 процента). Этого хватило для компенсации только 52,8 процента потерь в нефтяной сфере, сказал он.

Белоруссия сообщила о снижении качестве нефти, поступающей из России, в апреле 2019 года. Загрязнение сырья хлорорганикой привело к временной приостановке транзита и приема российской нефти рядом стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивал ущерб инфраструктуре и оборудованию от загрязнений нефти в «сотни миллионов долларов». Минэнерго России в мае 2019 года подсчитало, что суммарный ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба» составит менее 100 миллионов долларов.

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