Лукашенко объяснил отбор российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику. Его слова приводит «Интерфакс».

Лукашенко указал, что по поводу недавних заявлений на него обрушился шквал критики. «Между Белоруссией и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 миллионов тонн нефти. Вот и все», — констатировал он и добавил, что «никого не шантажировал».

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О возможном отборе транзитной нефти белорусский лидер объявил в середине февраля. Он указал, что Россия все еще не рассчиталась за поставки «грязной нефти», хотя у Белоруссии вышло из строя оборудование и пострадал нефтепровод. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», — добавил Лукашенко.

В Кремле в ответ заверили, что Москва и Минск продолжат энергетический диалог, несмотря на эмоциональные высказывания белорусского лидера.

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