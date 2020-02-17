В Кремле отреагировали на угрозы Лукашенко забирать российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко и угрозы забирать российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 февраля.

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«Иногда там эмоции берут верх», — отметил Песков, комментируя слова Лукашенко о возможности отбора нефти из транзитной трубы.

Он подчеркнул, что Москва ведет переговоры с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из достигнутых в Сочи договоренностей.

14 февраля президент Белоруссии заявил, что если из России в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. По его данным, в январе Белоруссия недополучила 1,5 миллиона тонн. Лукашенко также напомнил, что Москва еще не компенсировала поставку «грязной нефти», в результате чего был поврежден нефтепровод.

В невыполнении обязательств по поставкам нефти белорусский лидер обвинял РФ 6 февраля. Он подчеркнул, что белорусы не должны страдать от маневров российской стороны.

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