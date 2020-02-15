Объяснено «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его «нервного поведения». Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, комментируя заявление белорусского лидера о намеках руководства России на присоединение Белоруссии, пишет газета «Вечерняя Москва».

По словам Баширова, такое поведение объясняется тем, что Москва перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб российским нефтяным компаниям. Политолог отметил, что изначально Лукашенко говорил о том, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть.

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«Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия», — сказал он. В то же время Баширов выразил мнение, что Запад не заинтересован в сотрудничестве с белорусскими компаниями.

Ранее Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Он выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план.

Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также Лукашенко обвиняет Россию в «кидке» по газу, а также утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.

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