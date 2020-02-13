Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России

Белоруссия не может выйти из сферы интересов России в силу географического положения. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает «Интерфакс».

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«Беларусь, как и Швейцария, не может куда-то выйти из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место», — посетовал глава внешнеполитического ведомства на невозможность изменить ситуацию.

Макей констатировал, что «мы останемся там, где есть». При этом он добавил, несмотря на влияние больших соседей на Белоруссию и Швейцарию, страны способны эффективно развивать взаимодействие на международной арене.

По словам главы МИД Белоруссии, Швейцария, являясь примером экономического развития, сыграла важную роль на начальной стадии урегулирования украинского кризиса. «И мы хотели бы быть похожими на Швейцарию в этом плане, находясь в нашем регионе», — сказал Макей.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Согласно слухам, таким образом Путин мог бы остаться у власти и после окончания президентских полномочий в 2024 году как лидер нового Союзного государства. Белорусский лидер, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию журналистов.

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