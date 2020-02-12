Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что российский президент якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву, 12 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле. Согласно слухам, таким образом Путин мог бы остаться у власти и после окончания президентских полномочий в 2024 году как лидер нового Союзного государства. Белорусский лидер, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план.

О существовании такого сценария Bloomberg сообщало еще в марте 2019 года, в Кремле эту информацию тогда назвали «вольными упражнениями».

Журналисты не впервые выдвигают версии возможной судьбы Путина после его четвертого президентского срока, который истекает в 2024 году. Такие публикации стали активно появляться после того, как 15 января президент в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. Вариант с объединением России и Белоруссии в них не упоминался.

Сам Путин уклончиво отвечал на вопросы о своей судьбе после президентства, либо вовсе игнорировал подобные вопросы, как в случае с вопросом о возможности возглавить «союзное государство» в 2024 году. Публично он неоднократно заявлял, что об этом еще рано говорить.

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