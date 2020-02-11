Лукашенко пожаловался на «стрельбу» союзников и врагов

Белоруссия находится в таком положении, что ей достается и от союзников, и от врагов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями государственных СМИ, передает БЕЛТА.

«В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон», — пожаловался он и попросил не сравнивать страну с государствами Европейского союза, которые всегда опираются на своих союзников. «И, по крайней мере, в спину им не стреляют», — добавил Лукашенко.

Материалы по теме Лукашенко решил помириться с американцами Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины

По мнению белорусского лидера, информационное противоборство сейчас играет особую роль, так как страна в ближайшее время столкнется с нарастанием угроз в медиаполе.

В октябре 2019-го Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов. По словам главы белорусского государства, жители его страны не являются врагами, которые повернулись спиной к России. Лукашенко подчеркнул, что у Минска нет более близкой страны, чем Россия, а у той, в свою очередь, нет более близкого союзника, чем Белоруссия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!