Лукашенко рассказал о намеках руководства России на присоединение Белоруссии

В руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

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12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план.

Ранее в феврале прошли переговоры российского и белорусского лидеров по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Лукашенко заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины. После встречи президентов в Кремле подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.

Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также Лукашенко обвиняет Россию в «кидке» по газу, а также утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.

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