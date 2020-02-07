Путин и Лукашенко начали переговоры наедине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры наедине в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости в пятницу, 7 февраля.

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Журналисты кремлевского пула отмечают, что встреча началась без них из-за погоды — борт с делегацией вылетел из Москвы с полуторачасовым опозданием.

Накануне сообщалось, что лидеры обсудят вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, а также взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Последняя встреча двух лидеров состоялась 20 декабря на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи. В ходе нее также были затронуты вопросы интеграции.

Лукашенко ранее заявлял, что Москва меняет условия интеграции, исходя исключительно из своих интересов. Также он критиковал проводимый Россией налоговый маневр.

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