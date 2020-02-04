Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели. Об этом он сообщил во вторник, 4 февраля, передает «Sputnik Беларусь».

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко. — Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать».

Последняя встреча двух лидеров состоялась 20 декабря на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи.

Между странами остаются нерешенными вопросы о поставках энергоносителей, отмечает издание. Кроме того, не завершено согласование дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства.

24 января во время рабочей поездки в Шклов Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам».

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