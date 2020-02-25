Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях издержек за поставки «грязной» нефти в размере 15 долларов за баррель. Соответствующий протокол подписан российской и белорусской сторонами, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Об этом пишет БЕЛТА.

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По словам Сизова, сумма установлена по аналогии с другими сторонами, вовлеченными в ситуацию с некачественным сырьем. «Это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель», — сказал он.

В декабре 2019 года Белоруссия уже заявляла, что согласна на компенсации в размере 15 долларов за баррель. Тогда посол страны в России Владимир Семашко говорил, что общая сумма компенсации составит около 70 миллионов долларов.

Ранее во вторник, 25 февраля, глава МИД республики Владимир Макей говорил, что общие экспортные потери Белоруссии из-за ситуации с «грязной» нефтью в 2019 году превысили два миллиарда долларов.

Белоруссия сообщила о снижении качества поступающей из России нефти в нефтепроводе «Дружба» в апреле 2019 года. Минск неоднократно требовал компенсации за ущерб своей инфраструктуре. Президент страны Александр Лукашенко оценивал его в «сотни миллионов долларов». Минэнерго России заявляло, что суммарный ущерб от загрязнения нефтепровода составит менее 100 миллионов долларов.

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