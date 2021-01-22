Россия и Белоруссия договорились о цене транзита нефти

Власти России и Белоруссии договорились о новой цене на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через белорусскую территорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, тариф на транзит нефти будет повышен на 6,7 процента с 1 февраля. Ранее Минск предлагал повысить цену на 24,5 процента.

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По нынешним правилам, в случае отсутствия договоренностей между сторонами цена повышается на прогнозный уровень инфляции в России (в 2021 году он равняется 3,7 процента) плюс три процентных пункта.

Главным аргументом Белоруссии для более существенного повышения тарифа стало то обстоятельство, что в 2020 году государственная компания-оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» недополучила доход от транзита российской нефти в размере 3,5 миллиарда рублей. Это произошло из-за того, что Россия вынуждена была соблюдать условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Кроме того, Белоруссия строит перемычку между двумя ветками «Дружбы» и рассчитывала компенсировать расходы за счет повышения тарифа.