Белоруссия оценила договоренности с Россией по нефти и газу

Белоруссия договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях, оценил премьер-министр Роман Головченко. Его слова приводит БЕЛТА.

«Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», — сказал он.

Ранее в декабре Головченко говорил о подписании всех нефтяных контрактов с Россией до конца года.

Ранее в декабре стороны договорились о цене на газ на 2021 год. Стоимость газа для Белоруссии на 2020-й определена в размере 127 долларов за тысячу кубометров. В ноябре белорусская сторонапогасила задолженность за поставки газа перед Москвой в размере 200 миллионов долларов.