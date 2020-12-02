Россия снизила добычу нефти

Россия в ноябре снизила добычу нефти с газовым конденсатом на 11,1 процента (до 40,96 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периода прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сводку ЦДУ ТЭК.

С января по ноябрь этого года добыча нефти упала в годовом выражении на 8,4 процента до 470,16 миллиона тонн. Экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья 11 месяцев составил 202,1 миллион тонн. Это на 11,5 процента ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Упали поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 25,8 процента (до 11,8 миллиона тонн). Экспорт в Белоруссию снизился на 25,8 процента (до 11,8 миллиона тонн).

Ранее президент страны Владимир Путин предрек нефти скорое забвение. По его словам, в ближайшие пять лет спрос на сырье будет расти на один процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента. В начале осени глава государства говорил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы.