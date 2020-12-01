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Путин предрек нефти забвение

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предрек нефти скорое забвение. По его словам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на один процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента. Об этом он рассказал на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, передает ТАСС.

Глава государства заключил, что развивать нефтехимию в стране очень перспективно. «Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии — прим. "Ленты.ру") где-то под 4 процента», — добавил он.

В начале осени президент говорил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.

По словам главы Минэнерго Александра Новака экспорт снизится на 16,4 процента по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам, экспорт составит 225 миллионов тонн. Добыча нефти упадет в этом году на 10 процентов, до уровня 507 миллионов тонн.

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