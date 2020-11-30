Россия и Саудовская Аравия поспорили из-за нефти

Переговоры участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти пока не привели к результату. Проблемой остается спор между Россией и Саудовской Аравией, ключевыми участниками соглашения, по поводу параметров сокращения добычи с января. Об этом рассказали источники в ОПЕК+, передает Reuters.

Первый раунд переговоров прошел 29 ноября. Стороны согласны, что увеличивать добычу нефти на 1,9 миллиона баррелей в сутки, как предусматривает нынешнее соглашение, нецелесообразно.

Вместе с тем Саудовская Аравия хочет сохранить нынешние ограничения в 7,7 миллиона баррелей в сутки на три или четыре месяца. Россия же настаивает на постепенном увеличении добычи уже с января. Ее позицию поддерживает и Казахстан.

Кроме того, отмечал Bloomberg, до сих пор не улажены противоречия с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые считают, что в их отношении квоты установлены несправедливо. В перспективе страна угрожает даже покинуть ОПЕК, сообщают источники.

Эти обстоятельства сделают переговоры трудными, поскольку либо Москве, либо Эр-Рияду придется пойти на компромисс. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что противоречия не столь сильны, как в марте 2019 года, когда неожиданно развалилась предыдущая сделка ОПЕК+.

Ранее аналитики, на которых ссылался портал CNBC, сошлись во мнении, что соглашение ОПЕК+ продлится на условиях Саудовской Аравии, то есть стороны отложат повышение добычи.