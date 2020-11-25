Цена на нефть подскочила

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,5 процента, до 49 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это максимальная цена с начала марта.

По состоянию на 22:05 по московскому времени цена скорректировалась до 48,9 доллара, на максимуме она доходила до 49,03 доллара.

Активный рост котировок начался утром во вторник, 24 ноября. Тогда стоимость январского фьючерса на смесь Brent в ходе торгов поднималась до 46,7 доллара за баррель.

Нефть активно растет на фоне новостей о том, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca эффективна в 70-90 процентах случаев. Ранее о высокой эффективности препарата от коронавирусной инфекции сообщили также компании Pfizer и Moderna. Дополнительным стимулом для сырья стала информация о том, что действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать передачу власти избранному главе государства Джо Байдену.