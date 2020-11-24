Вакцина от коронавируса взвинтила цены на нефть

Появление эффективной вакцины от коронавируса взвинтило цены на нефть. Котировки достигли максимального значения с марта 2020 года, приблизившись к отметке в 47 долларов за баррель, пишет Reuters.

Стоимость январского фьючерса на смесь Brent на Лондонской бирже ICE в ходе торгов во вторник, 24 ноября, поднималась до 46,7 доллара за баррель. По состоянию на 14:47 по московскому времени стоимость сырья составила 46,51 доллара, что на процент выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена на январские контракты на поставку американской нефти WTI во вторник поднималась до 43,73 доллара за баррель. На момент написания материала она составила 43,55 доллара (плюс 1,1 процента). Чуть более чем за неделю Brent увеличилась в цене на 9 процентов, WTI подорожала на 8 процентов.

Нефть активно растет в начале недели на фоне новостей о том, что вакцина от коронавируса компания AstraZeneca эффективна в 70-90 процентах случаев. Ранее о высокой эффективности препарата от коронавирусной инфекции сообщили также компании Pfizer и Moderna. Дополнительным стимулом для сырья стала информация о том, что действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать передачу власти избранному главе государства Джо Байдену.