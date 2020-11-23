Курс доллара упал до минимума с 2018 года

Курс доллара по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года. Причиной стало появление эффективной вакцины от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Dollar Spot Index, который составляет агентство, отслеживает движение доллара по отношению к корзине из десяти мировых валют, в том числе евро, йене и юаню. Показатель упал на 0,2 процента, до уровня апреля 2018 года, после сообщения американских властей о том, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в первой половине декабря текущего года. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта, до 0,86 процента.

Новости о вакцине от коронавируса говорят о том, что мировая экономика начнет восстанавливаться «скорее рано, чем поздно». В результате доллар, который является тихой гаванью для инвесторов во время кризиса, потеряет свою привлекательность, пояснил валютный стратег из National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).

Ранее аналитики Citigroup уже предрекли курсу доллара обвал на 20 процентов в 2021 году. Американская валюта ослабится в случае, если вакцинация от COVID-19 в мире получит широкое распространение, а ситуация в мировой экономике и торговле улучшится.