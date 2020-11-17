Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцинации от коронавируса

Аналитики Citigroup предрекли обвал курса доллара на 20 процентов в 2021 году из-за массовой вакцинации от коронавируса, поскольку она приведет к оживлению мировой торговли и экономики. Об этом пишет Bloomberg.

Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

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Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. Так, курс американской валюты уже потерял 11 процентов по отношению к евро, фунту, швейцарскому франку, китайскому юаню и другим мировым валютам. При этом японская йена и казначейские облигации также потеряли в цене.

По мнению аналитиков Citigroup, сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов. Так, в 2001 году со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию курс доллара падал в течение нескольких лет, что подстегнуло волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив закрытую экономику США позади.

Ранее аналитики Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. При этом доллар, по их прогнозам, продолжит падение. Эксперты отметили, что снижение курса доллара произойдет в следующем году на шесть процентов. Банк рекомендует длинные позиции в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и индийской рупии по отношению к доллару.