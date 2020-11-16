Россияне начали оценивать квартиры в долларах

Скачки курсов валют накаляют вторичный рынок жилья в России, говорится в материалах агентства недвижимости «ВамКнам», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Многие владельцы квартир вновь, как и до 2008 года, начали ставить условие расчета в долларах США.

Как отмечают риелторы, россияне в настоящее время активно следят за курсом валют. «В некоторых случаях клиенты повышают цены из-за изменений курсов, даже при условии внесенного авансового платежа. Такое положение дел наблюдается как в сегменте доступных объектов, так и в премиальном сегменте», — указывают специалисты.

При этом все взаиморасчеты в России официально проводятся в рублях, поэтому оценка квартир с привязкой к валютным курсам весьма условна, подчеркивают брокеры. «Продавцы вторичного жилья заблуждаются, когда повышают стоимость своего жилья аналогично росту курса доллара США, — цены сейчас растут благодаря высокому спросу, а не дорогому доллару», — поясняют эксперты.

По их наблюдениям, экспозиция объектов в валюте особенно характерна для продавцов, которые в дальнейшем планируют купить недвижимость за доллары, то есть преимущественно за границей. Из-за скачков курса валют сделки в жильем сейчас «накаленные» и сложные, заключают риелторы.

Ранее в ноябре сообщалось, что многие собственники жилья в России начали требовать за свои квартиры доллары, а не рубли. При этом расчеты в валюте в стране запрещены законодательно.

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