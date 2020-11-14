Экономист назвал выгодные альтернативы доллару

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал выгодные альтернативные доллару валюты, которые следует приобретать россиянам для защиты от инфляции. Об этом экономист рассказал агентству «Прайм».

Эксперт посоветовал покупать наиболее стабильные и в меньшей степени подверженные волатильности валюты. К таким относятся евро, швейцарский франк, японская йена и китайский юань. Однако лучше всего делить накопленное на части и хранить в разных валютах. Иванов заметил, что таким образом поступают все центральные банки мира, храня средства и в национальной, и в других валютах, а также в драгоценных металлах.

Экономист подсчитал, что курс рубля в этом году упал по отношению к доллару более чем на 20 процентов. В то же время швейцарский франк и евро подорожали на 30 процентов к рублю, японская йена – на 28 процентов , китайский юань – на 26 процентов. Иванов отметил, что франк стоит чуть дешевле евро – 84 рубля, евро – 90 рублей, 100 японских йен можно купить за 72 рубля, а китайский юань очень доступен – он стоит около 12 рублей.

Ранее стало известно, что россияне нашли способ спасти рублевые сбережения. Они стали приобретать недвижимость в Турции. Спрос на нее среди российских граждан вырос в октябре 2020 года на 55,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.