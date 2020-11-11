Россияне стали рекордно следить за курсом рубля

Доля россиян, активно следящих за динамикой курса рубля, достигла рекордной с марта нынешнего года отметки, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК.

В октябре за курсом рубля к доллару регулярно следили 22 процента опрошенных. Время от времени интересовались им 41 процент респондентов. 37 процентов не следили за валютными котировками вовсе.

Таким образом, апрельские показатели стали наивысшими с марта. Когда доля регулярно следящих за курсом рубля россиян составляла 27 процентов, а иногда интересующихся — 40 процентов.

В октябре наблюдались сильные колебания курса рубля относительно основных мировых валют — доллара и евро. Они были обусловлены несколькими факторами, среди которых неуверенность инвесторов на фоне президентских выборов в США и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. В последнюю неделю месяца курс доллара вырос на три рубля, что так же стало самым большим показателем с марта.

На момент окончания торговой сессии 10 ноября курс доллара равнялся 76,55 рубля, евро — 90,4 рубля.

За последнее время российские власти неоднократно говорили о незначительном влиянии колебаний валютных курсов на национальную экономику и благосостояние граждан. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что динамика колебаний не выходит за допустимый диапазон. В свою очередь, президент Владимир Путин попросил россиян не обращать внимания на курс рубля.