Российские власти не увидели проблем в падении рубля

Существенное падение курса рубля в последние месяцы не вызывает опасений у российских властей. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он не увидел проблем в такой динамике, поскольку колебания не выходят за допустимый диапазон.

До этого в Минэкономразвития указали, что в конце 2020-го и начале 2021-го года курс рубля должен вернуться к фундаментально обоснованным уровням, а среднегодовой курс доллара составит 71,2 рубля. Нынешнюю ситуацию в ведомстве объясняли геополитическими и другими рисками, на которые ориентируются участники финансового рынка.

Накануне, 9 октября, на фоне роста нефтяных котировок доллар падал ниже 76 рублей, а концу дня остановился на отметке 76,3 рубля. Евро опускался ниже 90 рублей, после чего скорректировался. С начала года евро подорожал более чем на 20 рублей, а доллар — более чем на 15 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил россиянам не обращать внимания на курс рубля, потому что основным его качеством является стабильность.

В свою очередь ряд западных фондов также указали, что из-за резкого падения с начала осени рубль оказался слишком дешевым, а потом кажется хорошим защитным активом.