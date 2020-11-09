Рубль окреп

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 9 ноября, вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные площадки.

Доллар по состоянию на 10:20 упал до 76,85 рубля (минус 0,73 процента), а евро — до 91,37 (минус 0,64 процента). Таким образом российская валюта вернулась на уровень 5 ноября, когда курс рос на фоне возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, что считалось выгодным для России.

После заявления Джо Байдена о том, что он избран новым президентом страны, цены на нефть пошли в рост. Стоимость барреля Brent превысила 40 долларов, поднявшись более чем на два процента, а WTI поднимался выше 38 долларов.

Основные российские фондовые индексы — Мосбиржи и РТС — также растут. Первый прибавил более двух процентов и впервые с сентября вышел за пределы 2900 пунктов. Второй вырос на полтора процента.

За последнюю неделю доллар подешевел более чем на три рубля, евро — почти на два с половиной. Ранее президент России Владимир Путин предложил россиянам игнорировать курс рубля, объяснив, что основным его качеством является стабильность. В свою очередь ряд западных фондов указали, что из-за резкого падения с начала осени рубль оказался слишком дешевым.