В ходе торгов на Московской бирже курс доллара рухнул ниже 76 рублей, евро приблизился к 90 рублям, свидетельствуют данные площадки.

Рост российской валюты связан с новостями об успехе испытаний вакцины от коронавируса, которые сообщили компании Pfizer и BioNTech.

Трейдеры отреагировали на информацию ростом нефтяных котировок. Сорт Brent впервые почти за месяц поднимался выше 43 долларов за баррель, а WTI преодолел отметку в 40 долларов.

По состоянию на 16:10 доллар торгуется на уровне 75,93 рубля, а евро — 90,25 рубля. Российская валюта растет несмотря на победу на президентских выборах в США Джо Байдена, что считалось одним из негативных факторов.

За последнюю неделю доллар и евро подешевели более чем на три рубля. Ряд западных фондов указали, что из-за резкого падения с начала осени рубль оказался слишком недооцененным.