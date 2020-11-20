Экономист предрек падение курса доллара до 45 рублей

Российский экономист Михаил Хазин предрек падение курса доллара до 45 рублей. Он озвучил такой прогноз в выпуске «ДЕЛЯГИН & ХАЗИН о российском ковчеге для либералов, ценах, кредитах и коронабесии» на YouTube-канале Metametrica.

«Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара», — заявил Хазин, основывая свой прогноз на данных работавших в США валютных спекулянтов.

Он выразил уверенность в том, что следует ожидать возвращения американских денег к их реальной стоимости, так как сейчас они «очень переоценены». Однако Хазин не исключил, что с курсом может произойти «все что угодно».

С мнением коллеги согласился экономист Михаил Делягин, который также присутствовал в студии. Он подчеркнул, что падение курса доллара произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. При этом Делягин призвал не ждать евро по 55 рублей.

19 ноября Bloomberg сообщал, что евро стал самой используемой валютой для совершения глобальных платежей в октябре. Впервые с февраля 2013 года он опередил доллар.