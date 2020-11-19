Сбербанк и «Русал» заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и компания «Русал» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (Environment, Social and Governance, ESG). Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

О подписании соглашения объявили в ходе совместного саммита Сбербанка и Института Адама Смита «Металлы и горная промышленность России и СНГ — 2020».

Сбербанк будет консультировать «Русал» и оказывать информационную поддержку в области устойчивого развития, в том числе в отношении существующих практик и возможных инструментов финансирования «зеленых» и социальных проектов компании, а также в части влияния стратегии устойчивого развития на публичные корпоративные ESG-рейтинги.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, подписание соглашения — знаковое событие не только для Сбербанка и «Русала», но и для развития «зеленой» экономики в целом. «Реализация указанных в соглашении задач внесет существенный вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений, совершенствование корпоративного управления и социальной ответственности крупного бизнеса», — отметил он.

Директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам «Русала» Олег Мухамедшин сообщил, что инвестиции в «зеленые» проекты и соблюдение ESG-принципов — магистральные направления в работе компании. «Мы уверены, что соглашение со Сбербанком будет способствовать не только динамичному экономическому развитию компании, но и усилению социальных и экологических аспектов нашей деятельности», — заключил он.