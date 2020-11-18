Госуслуги онлайн стали доступны 1,5 миллиону жителей Ленинградской области

В 2020 году количество жителей Ленинградской области, получающих госуслуги в электронном виде, увеличилось на 114 тысяч человек. В целом, полтора миллиона жителей региона получают госуслуги онлайн. О этом сообщается на сайте правительства области.

Самой востребованной на портале госуслуг Ленинградской области по-прежнему остается запись в школу, за этой услугой в этом году обратились около 7 тысяч жителей региона — более 28 процентов от числа всех предоставленных услуг.

Также популярностью пользуются услуги по постановке на очередь в детские сады (8 процентов), выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (8 процентов), внесению изменений в сведения, влияющие на предоставление госуслуг (4 процента). В целом, за год количество госуслуг, оказанных в электронном виде на региональном портале, увеличилось более чем в 2 раза.

Дистанционный способ регистрации в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) выбирает половина новых пользователей федерального портала gosuslugi.ru и регионального gu.lenobl.ru.

Ранее для подтверждения учетной записи приходилось лично обращаться в МФЦ, отделения Почты России, Пенсионного фонда или банков. Теперь зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно не выходя из дома — через банковские приложения. Перечень банков, клиентам которых доступен этот сервис, расширен: Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк. Он позволяет как зарегистрироваться «с нуля», так и повысить уровень имеющейся на портале госуслуг стандартной учетной записи.

Задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика». К 2023 году 95 процентов госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате и не потребуют личного посещения госучреждений.