Турбизнес Ленинградской области получил от Ростуризма гранты на развитие

Турбизнес Ленинградской области получил от Росуризма гранты, которые будут использованы для создания туристских центров на Вуоксе, в Нижне-Свирском заповеднике, Старой Ладоге, а также новые водные маршруты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Грантовую поддержку Федерального агентства по туризму получат 10 проектов из Ленинградской области. На их реализацию выделено 27 миллионов рублей. Среди проектов — фестиваль «Рыцарские сезоны в Выборге» и Оленья станция «Animal Russia».

Заключение соглашений с победителями и выплата грантов состоятся до конца текущего года. Реализовать средства авторы проектов должны в течение 6 месяцев.

Как отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию новой меры поддержки правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей.

Всего в конкурсе участвовал 4061 проект из разных регионов России. По условиям организаторов, получатели грантов должны вложить в свой проект и собственные средства – не менее 30 процентов от размера гранта.