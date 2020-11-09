В Ленобласти введен в эксплуатацию новый путепровод

На трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области введен в эксплуатацию новый путепровод через железнодорожные пути. Об этом сообщает ASNinfo.ru.

Уточняется, что работы по реконструкции начались в 2018 году в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». За это время установлены два новых автопавильона на остановочных пунктах, обустроен регулируемый пешеходный переход, смонтированы шумозащитные экраны.

Кроме того, на подходах и самом сооружении устроены тротуары, смонтировано барьерное и перильное ограждения. Также в рамках нацпроекта выполнено благоустройство и озеленение территории.

Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.