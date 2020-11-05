В России построят десять ледоколов за десять лет

«Росморпорт» получить десять новых ледоколов, которые должны построить в России в ближайшие десять лет. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«По комплексному плану десять ледоколов разных классов должны быть построены до 2030 года», — уточнил глава Минтранса.

По его словам, в настоящее время средний возраст ледоколов, имеющихся в распоряжении «Росморпорта», составляет 37 лет. Введение же в эксплуатацию новых судов позволит снизить этот показатель до 29 лет к 2024 году и до 25 лет к 2030-му. Всего в состав флота «Росморпорта» на данный момент входят 36 ледоколов и ледокольных буксиров.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.