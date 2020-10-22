В России решили построить больше атомных ледоколов

Госкорпорация «Росатом» надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Их ввод в эксплуатацию может состояться в 2030 году. Об это говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Речь идет о пятом и шестом серийных ледоколах, строить их планируется на Балтийском заводе. С учетом головного ледокола «Арктика», введенного в эксплуатацию 21 октября, количество ледоколов этого проекта может достичь семи. В настоящее время к сдаче готовятся еще два ледокола этого проекта — «Сибирь» и «Урал», ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе в этом году. В ближайшее время ожидается закладка еще одного ледокола этого проекта — «Чукотка».

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.