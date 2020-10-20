Одобрен первый этап строительства обхода Тольятти

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект сооружения мостового перехода через Волгу на участке автомобильной дороги в Ставропольском и Шигонском муниципальных районах Самарской области в рамках строительства автообхода города Тольятти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Длина моста составит 3,669 километра и 8,825 километра вместе с подходами. По мосту будет организовано четыре полосы движения автотранспорта. Расчетная скорость движения — 120 километров в час. Помимо моста через Волгу в рамках проекта также построят два автодорожных подхода, путепровод дороги Тольятти-Ягодное и подходы к нему, водопропускные трубы, шумозащитные экраны, гидротехнические берегоукрепительные сооружения и подпорную стену с буронабивными сваями для защиты берегов.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.