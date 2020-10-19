На резидентство в Арктической зоне поступили 133 заявки

Минвостокразвития получило 133 заявки на получение статуса резидента Арктической зоны России, сумма инвестиций составляет 198 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Пять предпринимателей уже получили статус резидента, с ними подписаны обязывающие соглашения на 15,3 миллиарда рублей», — указал он. По словам Трутнева, все процессы взаимодействия инвестора с управляющей компанией и Минвостокразвития выстроены в специальном электронном кабинете. Все документы подаются в электронном виде. Кроме того, Трутнев попросил продолжать работу по улучшению услуг.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.