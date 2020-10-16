Определен объем контейнерных перевозок из Китая в Европу

В сентябре 2020 года перевозки контейнеров в сообщении Китай — Европа — Китай по инфраструктуре ОАО «РЖД» выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза, до 50,8 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости грузового транспорта). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Таким образом, объемы перевозок за девять месяцев текущего года уже более чем на 40 тысяч ДФЭ превзошли показатели за весь 2019 год, когда было отправлено 347 тысяч ДФЭ. Как поясняют «РЖД», росту объемов транзита способствует установление конкурентоспособных ценовых условий, расширение спектра и повышение качества услуг, а также диверсификация транзитных маршрутов. Также развиваются коридоры следования контейнерных поездов.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.