Уточнен план развития БАМа и Транссиба

Проект модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей пока ограничен 2024 годом. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Планы пока не выходили за пределы 2024 года. Мы на сегодняшний момент, повторюсь, формируем национальный проект, комплексный план, в котором проект по Восточному полигону также учтен», — сказал он. Ранее стало известно, что рабочая группа Госсовета по энергетике выступила с инициативой увеличить провозную способность железных дорог Восточного полигона до 260-280 миллионов тонн к 2030 году. «Все это нужно соотносить с нашими возможностями. А здесь несколько обстоятельств, которые наши возможности ограничивают», — объяснил Дитрих.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.