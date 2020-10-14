Финансирование проектов КПМИ составит 2,8 триллиона рублей

Финансирование проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в 2025-2030 годах составит 2,82 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». При этом финансирование плана в 2021-2024 годах составит 3,7 триллиона рублей.

Обновленная структура национального проекта включает в себя такие составляющие, как строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», развитие морских портов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и Восточного полигона, высокоскоростных железнодорожных магистралей, региональных аэропортов и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.