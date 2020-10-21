Мост через Лену в Якутии приготовились внести в магистральный план

Мост через реку Лена в Якутии находится в листе ожидания на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), в составе которого может получить финансирование. Однако это возможно только при наличии проектно-сметной документации и дополнительных соответствующих решений. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает ТАСС.

«В сегодняшнем бюджете и госпрограмме средств на реализацию указанного проекта нет. В том числе имею в виду, что отсутствует проектно-сметная документация в каком-либо виде», — подчеркнул он.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.