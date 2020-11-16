Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян

Самыми популярными регионами для миграции среди россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова.

На указанные регионы приходится две трети переездов. Также в качестве привлекательных направлений Кирсанов назвал Краснодарский край и Крым, где теплый климат.

По его словам, движение в России осуществляется в центростремительном направлении: от периферии к столицам регионов, а от них уже к столичным регионам.

Ранее риелторы определили российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу. Также в список попали Краснодарский край (более 9 процентов), Башкирия (6 процентов), Самарская область (5 процентов).

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