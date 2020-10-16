Определены регионы с мечтающими переехать в Москву жителями

Специалисты портала по аренде и покупке жилья ЦИАН определили российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты составили список, используя поисковые запросы на долгосрочную аренду жилья от IP-адресов не из Москвы и Подмосковья. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу. В пятерку регионов с мечтающим о жизни в Москве населением также попали Краснодарский край (более 9 процентов), Башкирия (6 процентов), Самарская (5 процентов) и Нижегородская области.

Пока не хотят менять место жительства на столичное граждане из отдаленных регионов — Чукотки, Тувы, Хакасии, Алтая, Курганской области. Там соответствующий показатель достиг только 0,28 процента.

Аналитики также выяснили, что каждый месяц больше 11 процентов жителей регионов занимаются поиском жилья в столице и Подмосковье (всего около 11 миллионов запросов). В сравнении с прошлым годом этот показатель несильно изменился из-за пандемии коронавируса. Тогда он был немного выше — 12,3 процента.

В сентябре 2020 года аналитики составили рейтинг городов, жители которых чаще всего пользовались услугами по переезду. Во главе списка оказались москвичи, на втором месте — петербуржцы.

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