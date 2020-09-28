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Россияне стали чаще переезжать

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Фото: Игорь Евдокимов / «Коммерсантъ»

В 2020 году спрос на услуги по переезду в России вырос на 70 процентов. Чаще стали переезжать жители всех крупнейших городов страны, свидетельствует исследование онлайн-сервиса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Москвичи активнее других переезжали в августе текущего года, выяснили аналитики. Спрос на соответствующую услугу в столице составил почти 5 процентов от общероссийского. Затем следуют Санкт-Петербург (4,3 процента спроса), Волгоград (2,5 процента), Пермь (2,3 процента) и Краснодар (1,9 процента).

Как отмечают в «Авито», на рост спроса на услуги по переезду в этом году активно повлияли как физические лица, так и малый и средний бизнес. «Первые переоценили отношение к дому и уюту, включились в улучшение жилищных условий во время и после самоизоляции, — поясняют эксперты. — В свою очередь бизнес подстраивается под изменяющиеся условия: кто-то "мигрирует" в более подходящее помещение, другие меняют бизнес-модель, и им вместо офиса теперь требуется склад, третьи пользуются моментом и переезжают в более привлекательные места на более гибких условиях».

По данным аналитиков, самыми дорогими городами с точки зрения стоимости переезда стали две столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, где в среднем грузчики и водители готовы брать за свою работу от 500 рублей. За год цена в этих городах не изменилась. В Тюмени стоимость услуг по переезду начинается в среднем от 450 рублей, замыкают топ самых дорогих городов Казань, Самара и Уфа (400 рублей), а также Новосибирск (380 рублей).

Дешевле всего переезд обойдется барнаульцам (в среднем от 200 рублей), волгоградцам, саратовцам, тольяттинцам, ульяновцам и омичам, где за эти услуги берут в среднем от 300 рублей, уточняется в предоставленных материалах.

Ранее в сентябре стало известно, что россияне бросились искать квартиры в домах с бассейнами: 2020 год стал рекордным по поисковой активности потенциальных покупателей такого жилья. По мнению экспертов, граждане ищут жилые комплексы с бассейнами, чтобы иметь доступ к воде, даже если летний отпуск на море будет невозможен.

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