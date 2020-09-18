Россияне стали чаще париться

В августе-сентябре 2020-го спрос на постройку бань и саун в России вырос на 67 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов сервиса «Авито Услуги», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Чаще всего граждане парятся в Московской области, Татарстане и Нижегородской области.

На каждый из этих трех регионов приходится примерно по 6 процентов от всероссийского спроса на бани и сауны, уточняют аналитики. При этом по динамике спроса на строительство и благоустройство бань лидирует Башкирия, где этот показатель вырос на 160 процентов за год, на втором месте Волгоградская область (146 процентов), а на третьем — Ульяновская (129 процентов).

«В этом году мы отмечали всплески интереса к загородным участкам и ко всему, что связано с их благоустройством, — поясняют в «Авито». — Вполне естественно, что многие стали благоустраивать приобретенные участок и дом, строят бани. На фоне нестабильной экономической ситуации и обсуждаемой второй волны пандемии благоустройство — оправданная инвестиция».

Средняя стоимость строительных работ по возведению бани или обустройству сауны по стране к осени 2020-го составила 175 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Это на 7 процентов дешевле, чем год назад.

Весной 2020-го врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что в условиях повышенной влажности вирус длительное время сохраняется в воздухе и на поверхностях, несмотря на температуру в 100 градусов по Цельсию. Эксперт также сообщил, что в парилке невозможно укрепить иммунитет, однако перепад температур может улучшить тонус сосудов.

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