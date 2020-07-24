Жириновский объяснил поход с Дегтяревым в баню

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что посетил баню вместе с нынешним врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым для сближения с народом. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 24 июля.

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Речь идет о случае, который произошел в 2013 году. «Это мы специально как бы рекламируем культуру русской бани. Там сауна, турецкая баня. Русская баня ничем не хуже, может быть, даже лучше. И хождение в народ», — сказал либерал-демократ.

По словам Жириновского, политик должен делать все то же, что и избиратели. «На спортивной площадке, в магазине, в бане, в автобусе, доме отдыха, больнице — быть рядом. Быть связанным с жизнью человека», — подчеркнул он.

39-летний Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.

Михаил Дегтярев вступил в ЛДПР в 2005 году.