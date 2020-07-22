Жириновский раскрыл планы Фургала уйти в отставку еще до задержания

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до своего задержания намеревался подать заявление об отставке по собственному желанию. Планы арестованного политика раскрыл лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТАСС в среду, 22 июля.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. (...) Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил», — сказал Жириновский.

Фургала задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета 9 июля. На следующий день его арестовали. Ему инкриминируют покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказ убийств двух бизнесменов из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. 50-летний политик отрицает свою вину. По его мнение, уголовное разбирательство связано с его политической карьерой, в частности с губернаторской должностью. В случае дачи им признательных показаний Фургал велел своим адвокатам вызывать психиатрическую помощь.