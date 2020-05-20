Роспотребнадзор разрешил продавать еду в банях

Роспотребнадзор частично снял запрет на торговлю едой в банях. Об этом сообщает сайт ведомства.

Теперь вся продаваемая пища должна находиться в ланчбоксах. С собой посетителям бань рекомендуют брать только холодные и горячие напитки. Употреблять принесенную с собой еду запрещается.

Кроме того, отменена 20-ти минутная пауза между заходами в баню. Под запретом остаются только бассейны и купели.

13 мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Баням и саунам рекомендовали установить запрет на использование купелей и бассейнов, а также обеспечить посещение по предварительной записи по сеансам, чтобы между клиентами в помывочной соблюдалось расстояние в полтора метра.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.

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