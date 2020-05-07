Российский бизнес отказался сдаваться из-за коронавируса

Большинство российских предпринимателей не готовы уходить из бизнеса, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и университетом «Синергия».

Кризис не заставит их сдаться и просто так завершить свою деятельность, заявили 88 процентов опрошенных предпринимателей. При этом 25 процентов респондентов остановили работу своего бизнеса, а 28 процентов перепрофилировали его и стали предлагать новые продукты и услуги. Большинство предпринимателей с пессимизмом оценивают перспективы восстановления экономики — они считают, что самые тяжелые времена еще впереди (этот вариант ответа выбрали 79 процентов).

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Больше всего коммерсанты опасаются неопределенности (63 процента), а также потери бизнеса и банкротства (47 процентов), за здоровье свое и близких волнуются 35 процентов. Опрошенные отметили, что в первую очередь нуждаются в финансовой «подушке безопасности» (26 процентов) и наличии онлайн-услуг (21 процент). Каждый пятый (19 процентов) заявил о необходимости перепрофилировать свой бизнес, чтобы лучше быть готовым к новому кризису.

Всего было опрошено 680 человек: 390 предпринимателей и 290 наемных сотрудников.

Президент России Владимир Путин 6 мая в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по постепенному выходу страны из изоляции. Сначала предлагается разрешить населению заниматься спортом на улице, после возобновить работу образовательных учреждений и магазинов, а на третьем этапе открыть парки и скверы.

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